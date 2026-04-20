NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Cintas-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cintas-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cintas-Papier bei 205,76 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Cintas-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,600 Cintas-Anteilen. Die gehaltenen Cintas-Anteile wären am 17.04.2026 8 707,72 USD wert, da der Schlussstand 179,17 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -12,92 Prozent.

Der Börsenwert von Cintas belief sich jüngst auf 71,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at