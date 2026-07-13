Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Profitables Cintas-Investment?
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13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cintas-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Cintas-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cintas-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 215,44 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cintas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,417 Cintas-Aktien. Die gehaltenen Cintas-Papiere wären am 10.07.2026 8 338,28 USD wert, da der Schlussstand 179,64 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 16,62 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Cintas eine Marktkapitalisierung von 71,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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