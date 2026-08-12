NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Cirrus Logic-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Cirrus Logic-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cirrus Logic-Anteile bei 51,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 195,389 Cirrus Logic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (121,99 USD), wäre die Investition nun 23 835,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 138,35 Prozent gesteigert.

Cirrus Logic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at