Cirrus Logic Aktie

Cirrus Logic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Cirrus Logic-Anlage? 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Cirrus Logic-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Cirrus Logic-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cirrus Logic-Anteile bei 51,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 195,389 Cirrus Logic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (121,99 USD), wäre die Investition nun 23 835,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 138,35 Prozent gesteigert.

Cirrus Logic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cirrus Logic Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cirrus Logic Inc. 103,30 -1,85% Cirrus Logic Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen