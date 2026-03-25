Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Cirrus Logic-Anlage unter der Lupe
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25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cirrus Logic-Aktie an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34,47 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 2,901 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie auf 142,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 414,59 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 314,59 Prozent erhöht.
Alle Cirrus Logic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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