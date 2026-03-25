Cirrus Logic Aktie

Cirrus Logic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

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Cirrus Logic-Anlage unter der Lupe 25.03.2026 16:04:13

NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Cirrus Logic eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cirrus Logic-Aktie an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34,47 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 2,901 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie auf 142,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 414,59 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 314,59 Prozent erhöht.

Alle Cirrus Logic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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