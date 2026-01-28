NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cirrus Logic gewesen.

Am 28.01.2016 wurden Cirrus Logic-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Cirrus Logic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30,731 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (129,60 USD), wäre die Investition nun 3 982,79 USD wert. Damit wäre die Investition um 298,28 Prozent gestiegen.

Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 6,53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at