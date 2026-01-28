Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Rentable Cirrus Logic-Anlage?
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren eingefahren
Am 28.01.2016 wurden Cirrus Logic-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Cirrus Logic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30,731 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (129,60 USD), wäre die Investition nun 3 982,79 USD wert. Damit wäre die Investition um 298,28 Prozent gestiegen.
Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 6,53 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.
Analysen zu Cirrus Logic Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cirrus Logic Inc.
|106,00
|-2,75%
