Cirrus Logic Aktie

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WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

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Lukratives Cirrus Logic-Investment? 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cirrus Logic-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cirrus Logic-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Cirrus Logic-Papier an diesem Tag 34,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,240 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 964,04 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Anteils am 21.04.2026 auf 169,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 396,40 Prozent vermehrt.

Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 8,58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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