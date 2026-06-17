Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Profitable Cirrus Logic-Investition?
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cirrus Logic-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 37,48 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Cirrus Logic-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,668 Cirrus Logic-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 428,92 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Anteils am 16.06.2026 auf 160,76 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 328,92 Prozent gesteigert.
Am Markt war Cirrus Logic jüngst 8,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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