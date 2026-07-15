NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Cirrus Logic-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 15.07.2016 wurden Cirrus Logic-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 40,16 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,900 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.07.2026 3 420,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 137,36 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 242,03 Prozent.

Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 7,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at