Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Investmentbeispiel
|
08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Cirrus Logic-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 102,74 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 97,333 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie auf 147,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 342,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 43,42 Prozent.
Cirrus Logic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.
Analysen zu Cirrus Logic Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cirrus Logic Inc.
|130,30
|2,60%