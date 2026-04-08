NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cirrus Logic-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Cirrus Logic-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 102,74 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 97,333 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie auf 147,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 342,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 43,42 Prozent.

Cirrus Logic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at