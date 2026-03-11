NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cirrus Logic-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Cirrus Logic-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Cirrus Logic-Aktie letztlich bei 100,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,922 Cirrus Logic-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 331,38 USD, da sich der Wert einer Cirrus Logic-Aktie am 10.03.2026 auf 134,19 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 331,38 USD entspricht einer Performance von +33,14 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cirrus Logic eine Marktkapitalisierung von 6,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at