11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Cirrus Logic-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Cirrus Logic-Aktie letztlich bei 100,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,922 Cirrus Logic-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 331,38 USD, da sich der Wert einer Cirrus Logic-Aktie am 10.03.2026 auf 134,19 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 331,38 USD entspricht einer Performance von +33,14 Prozent.
Jüngst verzeichnete Cirrus Logic eine Marktkapitalisierung von 6,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|Cirrus Logic Inc.
|116,00
|0,87%
