NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 5 Jahren eingefahren

Die Cirrus Logic-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cirrus Logic-Aktie bei 84,85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,179 Cirrus Logic-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 189,45 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Anteils am 14.04.2026 auf 160,75 USD belief. Damit wäre die Investition 89,45 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Cirrus Logic betrug jüngst 8,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at