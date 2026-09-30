Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Cirrus Logic-Investment im Blick
|
30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Cirrus Logic-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 82,35 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 1,214 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Cirrus Logic-Aktien wären am 29.09.2026 146,69 USD wert, da der Schlussstand 120,80 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,69 Prozent erhöht.
Cirrus Logic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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