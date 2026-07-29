Cirrus Logic Aktie

Cirrus Logic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Cirrus Logic-Investment? 29.07.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cirrus Logic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cirrus Logic gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cirrus Logic-Papier statt. Der Schlusskurs des Cirrus Logic-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 81,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Cirrus Logic-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,226 Cirrus Logic-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.07.2026 auf 136,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166,99 USD wert. Damit wäre die Investition um 66,99 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Cirrus Logic betrug jüngst 6,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.

mehr Nachrichten