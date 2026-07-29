Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Lukratives Cirrus Logic-Investment?
|
29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cirrus Logic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cirrus Logic-Papier statt. Der Schlusskurs des Cirrus Logic-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 81,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Cirrus Logic-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,226 Cirrus Logic-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.07.2026 auf 136,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166,99 USD wert. Damit wäre die Investition um 66,99 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Cirrus Logic betrug jüngst 6,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.
|
30.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
30.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.07.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
29.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cirrus Logic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)