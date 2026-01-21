Cirrus Logic Aktie

Cirrus Logic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

Hochrechnung 21.01.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cirrus Logic-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Cirrus Logic-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 99,46 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,005 Cirrus Logic-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,33 USD, da sich der Wert einer Cirrus Logic-Aktie am 20.01.2026 auf 125,65 USD belief. Das entspricht einem Plus von 26,33 Prozent.

Der Marktwert von Cirrus Logic betrug jüngst 6,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

