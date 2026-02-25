NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cirrus Logic-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cirrus Logic-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 286,369 Cirrus Logic-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 41 552,12 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Papiers am 24.02.2026 auf 145,10 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 315,52 Prozent gesteigert.

Cirrus Logic war somit zuletzt am Markt 7,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at