NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Cirrus Logic-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Cirrus Logic-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 103,17 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Cirrus Logic-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,969 Cirrus Logic-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.03.2026 auf 138,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,13 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Cirrus Logic belief sich jüngst auf 7,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at