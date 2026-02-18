NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cirrus Logic-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cirrus Logic-Aktie Investoren gebracht.

Am 18.02.2021 wurde die Cirrus Logic-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie betrug an diesem Tag 86,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,501 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cirrus Logic-Papiers auf 144,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 658,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 65,89 Prozent gestiegen.

Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 7,37 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at