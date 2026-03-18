Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Lohnender Cirrus Logic-Einstieg?
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cirrus Logic-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die Cirrus Logic-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cirrus Logic-Aktie bei 77,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cirrus Logic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 128,222 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 421,46 USD, da sich der Wert einer Cirrus Logic-Aktie am 17.03.2026 auf 135,87 USD belief. Damit wäre die Investition 74,21 Prozent mehr wert.
Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 6,92 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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