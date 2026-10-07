NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cirrus Logic-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Cirrus Logic-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cirrus Logic-Anteile betrug an diesem Tag 54,06 USD. Bei einem Cirrus Logic-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,498 Cirrus Logic-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cirrus Logic-Anteile wären am 06.10.2026 2 198,85 USD wert, da der Schlussstand 118,87 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 119,89 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Cirrus Logic belief sich jüngst auf 6,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at