NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cirrus Logic von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die Cirrus Logic-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 79,25 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cirrus Logic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 126,183 Cirrus Logic-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 702,84 USD, da sich der Wert einer Cirrus Logic-Aktie am 09.06.2026 auf 164,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 107,03 Prozent gesteigert.

Am Markt war Cirrus Logic jüngst 8,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at