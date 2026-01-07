NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cirrus Logic von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Cirrus Logic eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Cirrus Logic-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cirrus Logic-Aktie an diesem Tag bei 105,20 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,506 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 06.01.2026 1 169,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 123,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,98 Prozent gesteigert.

Cirrus Logic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at