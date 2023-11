NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cirrus Logic-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Cirrus Logic-Aktie an diesem Tag 77,22 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Cirrus Logic-Aktie investierten, hätten nun 1,295 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 14.11.2023 97,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,01 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 2,86 Prozent.

Alle Cirrus Logic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at