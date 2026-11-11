NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: Wäre eine Cirrus Logic-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cirrus Logic-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Cirrus Logic-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 120,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,831 Cirrus Logic-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 120,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,81 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,19 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Cirrus Logic eine Marktkapitalisierung von 5,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at