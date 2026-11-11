Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Rentables Cirrus Logic-Investment?
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: Wäre eine Cirrus Logic-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Heute vor 1 Jahr wurden Cirrus Logic-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 120,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,831 Cirrus Logic-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 120,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,81 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,19 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Cirrus Logic eine Marktkapitalisierung von 5,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.
Analysen zu Cirrus Logic Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cirrus Logic Inc.
|109,50
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.