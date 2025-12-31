City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Lukratives City-Investment?
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 31.12.2015 wurde die City-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 45,64 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,191 City-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (122,07 USD), wäre das Investment nun 267,46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +167,46 Prozent.
City markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
