NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades City-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der City-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 92,28 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,084 City-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 118,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,27 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 128,27 USD entspricht einer Performance von +28,27 Prozent.
Der Börsenwert von City belief sich jüngst auf 1,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
