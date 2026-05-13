City Aktie

City für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923222 / ISIN: US1778351056

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Profitabler City-Einstieg? 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in City-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem City-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 80,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,249 City-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 121,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,94 USD wert. Das entspricht einem Plus von 51,94 Prozent.

Zuletzt ergab sich für City eine Börsenbewertung in Höhe von 1,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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