City Aktie

City für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923222 / ISIN: US1778351056

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Lohnendes City-Investment? 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen City-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades City-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 123,80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das City-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,808 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 145,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,25 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,25 Prozent.

City wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,03 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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