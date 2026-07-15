NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen City-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades City-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der City-Anteile betrug an diesem Tag 47,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,115 City-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 283,78 USD, da sich der Wert eines City-Anteils am 14.07.2026 auf 134,17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 183,78 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von City bezifferte sich zuletzt auf 1,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at