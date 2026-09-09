City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|City-Anlage im Blick
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.09.2016 wurden City-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49,83 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die City-Aktie investierten, hätten nun 200,682 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 144,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 026,69 USD wert. Damit wäre die Investition um 190,27 Prozent gestiegen.
Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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