City Aktie

City für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923222 / ISIN: US1778351056

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City-Investmentbeispiel 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen City-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden City-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 87,51 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das City-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,427 City-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 1 595,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 139,59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 59,51 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für City eine Börsenbewertung in Höhe von 1,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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