City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|City-Investmentbeispiel
|
23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden City-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 87,51 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das City-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,427 City-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 1 595,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 139,59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 59,51 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für City eine Börsenbewertung in Höhe von 1,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu City Holding Co.
Analysen zu City Holding Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|City Holding Co.
|139,25
|-0,24%