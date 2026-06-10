NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in City-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das City-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,24 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,781 City-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 128,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 638,29 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 63,83 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für City eine Börsenbewertung in Höhe von 1,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at