City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Performance unter der Lupe
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24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor einem Jahr abgeworfen
Am 24.06.2025 wurde das City-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die City-Anteile bei 120,12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,833 City-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,91 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 23.06.2026 auf 129,62 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +7,91 Prozent.
Der Börsenwert von City belief sich zuletzt auf 1,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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