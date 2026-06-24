NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in City-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 24.06.2025 wurde das City-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die City-Anteile bei 120,12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,833 City-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,91 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 23.06.2026 auf 129,62 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +7,91 Prozent.

Der Börsenwert von City belief sich zuletzt auf 1,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at