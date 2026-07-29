City Aktie

City für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923222 / ISIN: US1778351056

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Rentable City-Anlage? 29.07.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in City von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in City eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der City-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die City-Anteile bei 99,49 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 100,513 City-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der City-Aktie auf 144,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 564,28 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,64 Prozent angezogen.

City wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,03 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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