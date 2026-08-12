City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Frühe Investition
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel hätten Anleger an einem City-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das City-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das City-Papier bei 48,35 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die City-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,683 City-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (146,33 USD), wäre die Investition nun 3 026,47 USD wert. Damit wäre die Investition um 202,65 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von City bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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