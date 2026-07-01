City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Performance im Blick
|
01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel hätten Anleger an einem City-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der City-Aktie statt. Der Schlusskurs der City-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 89,99 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die City-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,112 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 132,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 473,94 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +47,39 Prozent.
Zuletzt ergab sich für City eine Börsenbewertung in Höhe von 1,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!