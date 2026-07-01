NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel hätten Anleger an einem City-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in City eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der City-Aktie statt. Der Schlusskurs der City-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 89,99 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die City-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,112 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 132,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 473,94 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +47,39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für City eine Börsenbewertung in Höhe von 1,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at