NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel hätten Anleger an einem City-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen City-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades City-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen City-Anteile an diesem Tag bei 119,89 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die City-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 83,410 City-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.05.2026 10 445,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125,23 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 445,41 USD entspricht einer Performance von +4,45 Prozent.

Am Markt war City jüngst 1,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at