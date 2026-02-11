NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 3 Jahren verdient

City Aktie
City-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die City-Aktie letztlich bei 99,59 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das City-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,412 City-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des City-Papiers auf 127,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 799,48 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,99 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von City belief sich zuletzt auf 1,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
