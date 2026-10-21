City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|City-Performance im Blick
|
21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 3 Jahren verdient
Am 21.10.2023 wurde das City-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 88,90 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das City-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,486 City-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 142,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 984,25 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 59,84 Prozent.
Am Markt war City jüngst 1,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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