Cogent Communications Holdings Aktie

Cogent Communications Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausschüttung an Aktionäre 04.05.2026 16:36:30

NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: Cogent Communications-Dividende niedriger

NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: Cogent Communications-Dividende niedriger

Cogent Communications-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Cogent Communications-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications am 01.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 3,05 USD vereinbart. So reduzierte sich die Cogent Communications-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 22,19 Prozent. Somit zahlt Cogent Communications insgesamt 150,06 Mio. USD an Aktionäre aus. So verringerte sich die Cogent Communications- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 20,78 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Der Cogent Communications-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 23,16 USD aus dem NASDAQ-Handel. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 14,15 Prozent. Die Dividendenrendite von Cogent Communications zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 5,09 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Cogent Communications-Kurs via NASDAQ um 58,68 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit -33,43 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Cogent Communications

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Verringerung der Dividende auf 0,08 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,35 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen der Cogent Communications-Aktie

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Cogent Communications beläuft sich aktuell auf 1,159 Mrd. USD. Cogent Communications besitzt aktuell ein KGV von 0,00. Der Umsatz von Cogent Communications betrug in 2025 975,770 Mio. USD. Das EPS belief sich derweil auf -3,80 USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com,Alexey Goosev / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Cogent Communications Holdings Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cogent Communications Holdings Inc 16,37 -29,32% Cogent Communications Holdings Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen