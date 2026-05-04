NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: Cogent Communications-Dividende niedriger

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications am 01.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 3,05 USD vereinbart. So reduzierte sich die Cogent Communications-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 22,19 Prozent. Somit zahlt Cogent Communications insgesamt 150,06 Mio. USD an Aktionäre aus. So verringerte sich die Cogent Communications- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 20,78 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Der Cogent Communications-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 23,16 USD aus dem NASDAQ-Handel. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 14,15 Prozent. Die Dividendenrendite von Cogent Communications zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 5,09 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Cogent Communications-Kurs via NASDAQ um 58,68 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit -33,43 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Cogent Communications

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Verringerung der Dividende auf 0,08 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,35 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen der Cogent Communications-Aktie

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Cogent Communications beläuft sich aktuell auf 1,159 Mrd. USD. Cogent Communications besitzt aktuell ein KGV von 0,00. Der Umsatz von Cogent Communications betrug in 2025 975,770 Mio. USD. Das EPS belief sich derweil auf -3,80 USD.

Redaktion finanzen.at