Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Cogent Communications-Performance im Blick
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 10 Jahren gekostet
Cogent Communications-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 33,54 USD. Bei einem Cogent Communications-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,815 Cogent Communications-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (21,44 USD), wäre das Investment nun 639,24 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 639,24 USD entspricht einer negativen Performance von 36,08 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Cogent Communications eine Börsenbewertung in Höhe von 1,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
