NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 10 Jahren gekostet
Das Cogent Communications-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cogent Communications-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 296,736 Cogent Communications-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 24,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 195,85 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,04 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Cogent Communications belief sich zuletzt auf 1,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
