NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Cogent Communications-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde die Cogent Communications-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cogent Communications-Papier an diesem Tag 67,48 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,819 Cogent Communications-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.04.2026 auf 23,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 348,25 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 65,17 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Cogent Communications belief sich jüngst auf 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at