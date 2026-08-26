NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cogent Communications-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Cogent Communications-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Cogent Communications-Papier bei 37,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,731 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 264,10 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Papiers am 25.08.2026 auf 9,88 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 73,59 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Cogent Communications belief sich zuletzt auf 485,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at