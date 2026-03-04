NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cogent Communications von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cogent Communications-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde die Cogent Communications-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cogent Communications-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,716 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,75 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 41,25 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Cogent Communications eine Börsenbewertung in Höhe von 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at