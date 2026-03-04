Cogent Communications Holdings Aktie

Cogent Communications Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Cogent Communications-Performance im Blick 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cogent Communications von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cogent Communications-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde die Cogent Communications-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cogent Communications-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,716 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,75 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 41,25 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Cogent Communications eine Börsenbewertung in Höhe von 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Cogent Communications Holdings Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cogent Communications Holdings Inc 23,09 6,75% Cogent Communications Holdings Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen