NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cogent Communications-Investment gewesen.

Am 09.09.2021 wurde die Cogent Communications-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Cogent Communications-Papier an diesem Tag bei 73,13 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cogent Communications-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,367 Cogent Communications-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 9,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13,18 USD wert. Damit wäre die Investition um 86,82 Prozent gesunken.

Cogent Communications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 515,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at