Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Cogent Communications-Anlage im Blick
|
08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cogent Communications von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cogent Communications-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Cogent Communications-Anteile an diesem Tag 50,66 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 197,394 Cogent Communications-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cogent Communications-Papiers auf 20,16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 979,47 USD wert. Damit wäre die Investition um 60,21 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für Cogent Communications eine Börsenbewertung in Höhe von 961,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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