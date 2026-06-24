NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cogent Communications-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Cogent Communications-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cogent Communications-Aktie an diesem Tag bei 38,30 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hat, hat nun 26,110 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 14,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 369,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,03 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Cogent Communications eine Börsenbewertung in Höhe von 732,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at