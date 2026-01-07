Cogent Communications Holdings Aktie

WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

Profitable Cogent Communications-Anlage? 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Cogent Communications-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cogent Communications-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,51 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,842 Cogent Communications-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 618,32 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 06.01.2026 auf 20,72 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38,17 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Cogent Communications bezifferte sich zuletzt auf 959,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

