Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Profitable Cogent Communications-Anlage?
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cogent Communications-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,51 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,842 Cogent Communications-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 618,32 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 06.01.2026 auf 20,72 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38,17 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Cogent Communications bezifferte sich zuletzt auf 959,58 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc
|
07.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)