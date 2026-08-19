NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cogent Communications-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cogent Communications-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,794 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 10,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28,30 USD wert. Damit wäre die Investition um 71,70 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Cogent Communications eine Marktkapitalisierung von 553,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at