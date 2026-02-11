Cogent Communications Holdings Aktie

WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

Lohnende Cogent Communications-Investition? 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cogent Communications-Aktien verlieren können.

Das Cogent Communications-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Cogent Communications-Anteile an diesem Tag bei 81,89 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,221 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.02.2026 32,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,36 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 67,81 Prozent vermindert.

Alle Cogent Communications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

