11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Cogent Communications-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Cogent Communications-Anteile an diesem Tag bei 81,89 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,221 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.02.2026 32,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,36 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 67,81 Prozent vermindert.
Alle Cogent Communications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
